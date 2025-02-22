"Молодой аргентинец. В марте ему исполнится 24. Добротный уровень, провел 13 матчей за свою сборную (U-23). Интересный, перспективный исполнитель. Начнет прогрессировать — и пожалуйста, можно его в дальнейшем продать. Более сбалансированная сделка", - цитирует Кузьмичева "СЭ".
Пабло Солари перешел в московский "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" в зимнее трансферное окно за 10 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего аргентинца в 7 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице.
Кузьмичев - о Солари: интересный, перспективный исполнитель
Футбольный функционер Владимир Кузьмичев высказался о переходе Пабло Солари в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"