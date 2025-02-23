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Барбоза: "Зенит" - наиболее готовая к возвращению в еврокубков команда из РПЛ

Футбольный агент из Португалии Паулу Барбоза назвал на свой взгляд российскую команду, которая лучше всего готова к возвращению в еврокубки.
Фото: ФК "Зенит"
- Какая команда из РПЛ больше всех готова к возвращению в еврокубки? "Зенит". Их состав позволит им хорошо выступить в еврокубках уже сейчас. Сейчас новые игроки адаптируются в команде, летом придут еще новые игроки, будет полностью готовая к еврокубкам команда.

Напомним, с февраля 2022 года все российские футбольные команды, как клубные, так и национальные, не могут участвовать в международных соревнованиях, которые проводятся под эгидой ФИФА и УЕФА.

"Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые завершили первую часть сезона с 39 очками в активе. 1 марта команда Сергея Семака примет дома московский ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ.

Источник: "РБ Спорт"

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