"Кто для меня главный фаворит в борьбе за чемпионство? "Зенит". Но рад буду ошибиться. Тяжело делать прогнозы. И те, и другие показывают хорошие результаты на сборах", - приводит слова Давыдова "РБ Спорт".
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", который в своем активе имеет 39 очков. Такое же количество очков за 18 матчей набрал действующий чемпион страны, петербургский "Зенит", который уступает "быкам" по дополнительному показателю. Московский "Спартак" с 37-ю очками располагается на третьей строчке.
Российская Премьер-Лига возобновится после зимнего перерыва матчами 19-го тура, запланированными на период с 28 февраля по 2 марта.
Экс-игрок "Спартака" Давыдов назвал "Зенит" главным фаворитом в борьбе за чемпионство в РПЛ
Бывший футболист московского "Спартака" Денис Давыдов поделился своими ожиданиями от борьбы за золотые медали чемпионата России по футболу в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"