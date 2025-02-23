Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рома
22:45
МонцаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
17:00
НасафНе начат

Экс-игрок "Спартака" Давыдов назвал "Зенит" главным фаворитом в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист московского "Спартака" Денис Давыдов поделился своими ожиданиями от борьбы за золотые медали чемпионата России по футболу в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"
"Кто для меня главный фаворит в борьбе за чемпионство? "Зенит". Но рад буду ошибиться. Тяжело делать прогнозы. И те, и другие показывают хорошие результаты на сборах", - приводит слова Давыдова "РБ Спорт".

После 18-го тура Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", который в своем активе имеет 39 очков. Такое же количество очков за 18 матчей набрал действующий чемпион страны, петербургский "Зенит", который уступает "быкам" по дополнительному показателю. Московский "Спартак" с 37-ю очками располагается на третьей строчке.

Российская Премьер-Лига возобновится после зимнего перерыва матчами 19-го тура, запланированными на период с 28 февраля по 2 марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится