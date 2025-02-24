"Думаю, Личка неплохо работает в "Динамо", в прошлом сезоне они были очень близки к чемпионству. Да, у него есть проблемы в обороне, но в эту линию команде нужны игроки посильнее тех, кто сейчас есть. Шансы на чемпионство еще есть, они точно будут в гонке", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом". Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России и отстали от чемпионского "Зенита" на одно очко.
Команда Марцела Лички проведет две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
Силкин: у "Динамо" есть шансы на чемпионство, они точно будут в гонке
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о чемпионских амбициях московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"