Помазун — о конфликте с Николичем: странно было получить такую реакцию

«Я пытался созвониться с Николичем после отстранения, но он не отвечал. Через две недели мы встретились, пообщались минут 40. Марко сказал, что ответственность лежит на мне и медиаслужбе клуба, что они не уследили за выходом интервью. Но вопросов у меня по прежнему много. Я давал интервью в апреле, когда был в «Урале». Полный выпуск вышел в сентябре. К тому моменту я в ЦСКА вернулся, по сути, для того, чтобы тренироваться, поддерживать форму и искать команду. Очевидно, что на меня не рассчитывали. И получить такую реакцию от главного тренера на слова — это было странно», — цитирует Помазуна «Чемпионат».
Илья Помазун является воспитанником академии ЦСКА, но за первую команду провёл лишь 10 матчей. Большую часть своей карьеры он провёл в аренде в «Урале».
Ранее, в апреле, Помазун заявил, что мог бы играть за «Спартак». Летом, вернувшись в ЦСКА, он был отстранён от тренировок за эти слова.
Этой зимой «Спартак» выкупил 28-летнего вратаря за 1,2 миллиона евро.