"Насколько я помню, он провел свой последний официальный матч 8 декабря. Это очень давно. И Алеррандро присоединился к команде за пару дней до окончания сборов, поэтому он набирает форму. Те несколько месяцев, сколько шли переговоры, он, по сути, и находился в составе другого клуба, но, очевидно, был на грани перехода. Что не позволяло ему и его тогдашней команде внедрять в полноценные тренировки", - приводит слова Брейдо "СЭ".
Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА прошёл 1 марта и завершился нулевой ничьей. В заявку "армейского" клуба на встречу не был включен новичок команды, бразильский нападающий Алеррандро.
25-летний футболист стал игроком красно-синих 17 февраля. Он подписал контракт с ЦСКА по схеме "3+1". Предыдущим клубом Алеррандро был бразильский "Ред Булл Брагантино", у которого был осуществлен самовыкуп за 4,2 миллиона долларов.
В ЦСКА объяснили отсутствие Алеррандро в заявке на матч с "Зенитом"
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил отсутствие новобранца "армейского" клуба Алеррандро в заявке на матч 19-го тура РПЛ с петербургским "Зенитом".
Фото: ПФК ЦСКА