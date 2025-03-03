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Глебов — об игре против "Ростова": какую установку я могу давать? Главный тренер для этого есть

Футболист «Динамо» Данил Глебов пояснил, что не давал установку перед матчем 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
Фото: ФК "Динамо"
«Странное ощущение, шесть лет играл в «Ростове». Приехал на стадион, зашел в другую раздевалку, поэтому странно. Не давал ли я установку перед игрой? Какую установку я могу давать? Главный тренер для этого есть», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

Ранее главный тренер москвичей Марцел Личка заявлял, что попросит Глебова дать установку перед матчем с его бывшей командой. Напомним, Глебов играл за «Ростов» с 2019 по 2024 год.

Глебов перешел в «Динамо» из «Ростова» в последний день трансферного окна в РПЛ за 8 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах за «Ростов» во всех турнирах, забив один мяч и отдав одну результативную передачу. Его контракт с новым клубом рассчитан до конца 2030 года. Текущая рыночная стоиомость 25-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро по версии Transfremarkt.

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