"Да, мы переплачиваем за игроков. Но сейчас приходится переплачивать за всё. На предыдущих моих работах я часто приводил молодых игроков в клубы, была возможность для перепродажи. Я сторонник такого подхода. Но рынок очень сложный, многое поменялось", - цитирует Кахигао "Чемпионат".
В зимнее трансферное окно московский "Спартак" приобрел у греческого АЕКа Ливая Гарсию за 20 миллионов евро - это трансфер стал самым дорогим в истории клуба. Также красно-белые приобрели полузащитника "Ривер Плейта" Пабло Солари за 10 миллионов евро и голкипера ЦСКА Илью Помазуна за 1,5 миллионов евро.
Франсис Кахигао был назначен спортивным директором команды этой зимой, ранее в клубе на этой должности работал Томаш Амарал, который подал в отставку в ноябре 2024 года. Франсис Кахигао ранее работал в лондонском "Арсенале", сборной "Чили и турецком "Галатасарае".
Спортдир "Спартака": да, мы переплачиваем за игроков. Рынок очень сложный
Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао высказался о зимних трансферах красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"