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Мостовой: почему я не могу сразу тренировать в РПЛ? В футболе давно всё придумано!

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой объяснил, почему готов работать только в Российской Премьер-Лиге и не рассматривает предложения из Первой лиги.
Фото: ФК "Динамо"
«Хаби Алонсо нигде не тренировал до «Байера», Хосеп Гвардиола нигде не тренировал до «Барселоны», Зинедин Зидан нигде не тренировал до «Реала». Несмотря на это, и Алонсо, и Гвардиола, и Зидан выигрывали вместе с «Байером», «Барсой» и «Реалом». А почему я не могу сразу тренировать в РПЛ? В футболе давно все придумано. Не тренеры играют, а футболисты! Отправьте сейчас Хаби вместо Леверкузена в Аугсбург, и что, будут победы? Такого не бывает и не будет никогда. Или Сергея Семака отправьте из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. И что? Будут чемпионства? Карло Анчелотти почему с «Эвертоном» ничего не выигрывал, а в Мадриде выигрывает? Повторяюсь, результат приносят игроки!» — заявил Мостовой «РБ Спорт».

5 марта стало известно, что Мостовой получил свою первую тренерскую лицензию категории А. Эта лицензия даёт ему право работать главным тренером в команде первой лиги или ассистентом в тренерском штабе клуба Российской Премьер-Лиги.

Во время обучения Мостовой проходил стажировку в московском «Динамо» под руководством Марцела Лички. Изначально планировалось, что стажировка будет проходить в «Спартаке», однако позже клуб решил отказать ему в этой возможности.

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