"Я, наверное, сейчас один из самых старых футболистов в РПЛ и могу сказать, что "Зенит" времен Халка, Витселя и Хави Гарсии был точно посильнее, чем нынешний. Это вообще была другая планета в плане уровня игры", - цитирует Беленова "РБ Спорт".
"Зенит" является действующим чемпионом России шести последних сезонов. За 10 туров до конца текущего розыгрыша РПЛ сине-бело-голубые занимают второе место в таблице с 43 очками в 20 матчах. Возглавляющий чемпионскую гонку "Краснодар" опережает "Зенит" по дополнительным показателям.
Бывший форвард сборной Бразилии Халк выступал за "Зенит" с сентября 2012 года по июль 2016. Бельгийский полузащитник Аксель Витсель перешел в "Зенит" одновременно с Халком, а покинул команду в январе 2017 года. Сейчас 38-летний нападающий и 36-летний полузащитник выступают, соответственно, за "Атлетико Минейро" и "Атлетико" Мадрид.
Беленов: "Зенит" времён Халка и Витселя точно посильнее, чем нынешний. Это вообще была другая планета
Вратарь "Факела" Александр Беленов поделился воспоминаниями о периоде выступления в составе "Зенита" бразильского форварда Халка.
Фото: официальный сайт РПЛ