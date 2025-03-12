«Батраков в роли капитана подсказывал, хорошо руководил. Мы понимаем, что у нас есть абсолютный капитан Дмитрий Баринов, который, к сожалению, сейчас восстанавливается от повреждения. Вице-капитан Илья Лантратов не принимал участие в матче. Батраков — воспитанник «Локомотива», в нем есть ДНК клуба. Выбор был сделан в пользу него. Да, Алексей молодой игрок, но в то же время он всегда был капитаном на всех своих уровнях. К этому надо привыкать, надо брать лидерские качества, ответственность. Нужно, чтобы Батраков закалялся на будущее. Решение назначить его капитаном нормальное», — заявил Галактионов «РБ Спорт».
Алексей Батраков был капитаном «Локомотива» в матче против махачкалинского «Динамо» в Кубке России, который завершился победой «железнодорожников» 2:1. Батраков отметился голевой передачей.
После 20 туров в Российской Премьер-Лиге «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. В Кубке России команда вышла в 1/4 финала Пути Регионов.
15 марта «Локомотив» сыграет с московским «Динамо» на своём домашнем стадионе «РЖД Арена» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиге.
Галактионов: Батраков — воспитанник "Локомотива", в нем есть ДНК клуба. Нужно, чтобы он закалялся на будущее
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился своим мнением о капитанской роли полузащитника Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"