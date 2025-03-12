"В целом, удивлен, что "Краснодар" вылетел. Кубок — один из титулов. За него идет борьба. Один из призов нашего чемпионата", - цитирует Семина "СЭ".
Вчера, 11-го марта, "Краснодар" на своем поле уступил грозненскому "Ахмату" в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России со счетом 1:2. Забитыми мячами отметились: Джон Кордоба и Бернард Бериша (дубль). Напомним, что действующим обладателем Кубка страны является петербургский "Зенит".
После 20-ти сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками. Грозненцы занимают 14-е место с 17-ю очками в своем активе.
"Кубок — один из титулов". Юрий Семин удивлен вылету "Краснодара" из Кубка России
Российский тренер Юрий Семин высказался о вылете "Краснодара" из розыгрыша Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"