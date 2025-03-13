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Сергей Юран: у Дзюбы и Карпина какая-то своя любовь

Футбольный тренер Сергей Юран прокомментировал вызов в сборную России нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"У Дзюбы и Карпина какая-то своя любовь: то вызывает, то не вызывает. Если Артема вызвали в сборную, значит, он это заслужил. Побьет ли Дзюба рекорд Кержакова в сборной? Не знаю, его же не вызывали, а сейчас вызвали, но не понятно, что будет дальше. Наверное, ради рекорда Карпин и вызвал Дзюбу", — приводит слова Юрана Sport24.

13 марта был объявлен окончательный список футболистов, которые были вызваны в сборную России по футболу для участия в учебно-тренировочном сборе, запланированном на 17-25 марта 2025 года. В этот список вошёл 36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба, который в последний раз играл за национальную команду в июне 2021 года.

У сборной России запланировано проведение в марте в Москве двух товарищеских матча: 19 марта состоится встреча с командой Гренады, а 25 марта - с командой Замбии.

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