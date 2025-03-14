Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
22:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
22:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ницца
22:45
ОсерНе начат

Клубы из Англии, Франции и Турции заинтересованы в переходе игрока ЦСКА

Мамаду Койта, представитель и брат нападающего московского ЦСКА Секу Койта, рассказал о заинтересованности зарубежных клубов в услугах футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА
— Я всегда говорил: если Секу чувствует себя нужным тренеру, он может совершать великие вещи.

— Есть ли клубы, заинтересованные в возможном переходе футболиста?
— Три клуба: из Англии, Турции и Франции.

Малийский нападающий Секу Койта выступает за московский ЦСКА с июля 2024 года. С тех пор форвард принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу, получил 4 желтые карточки. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится