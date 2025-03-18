«Несмотря на поражение от «Спартака», «Зенит» остается фаворитом в борьбе за чемпионство. «Краснодар» лидирует, но логистика и неопытный состав могут им помешать. Семак в «Зените» уже семь лет, он был в таких ситуациях. Мы получаем отличную интригу, рядом «Локомотив». Рад, что еще ничего не ясно», — заявил Гасилин «Матч ТВ».
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 21 тура, набрав 43 очка. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на три очка.
Свой следующий матч «Зенит» проведет 30 марта на домашнем стадионе «Газпром Арена» против казанского «Рубина».
Напомним, что «Зенит» выигрывал титул чемпиона Российской Премьер-Лиги шесть лет подряд, начиная с 2019 года.
Гасилин: поражение от "Спартака" не повлияло на шансы "Зенита" на чемпионство
Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин уверен, что несмотря на недавнее поражение от Спартака, петербургский клуб по-прежнему является главным претендентом на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"