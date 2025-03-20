"Оправдания команде нет. С Махачкалой был неудачный матч. Даже выделить некого было на поле. Сыграли все неудачно. Нужно собраться. В команде пообщаться между собой: что мы хотим дальше и как мы хотим играть дальше. И от этого будем плясать", - цитирует Солдатенкова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство самарских "Крыльев Советов" приняло решение не отправлять в отставку Игоря Осинькина с поста главного тренера. Ранее сообщалось, что новым главным тренером команды может стать Магомед Адиев, ранее работавший в сборной Казахстана и грозненском "Ахмате".
После 21-го сыгранного тура самарцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19-ю набранными очками. В 22-м туре чемпионата России команда Игоря Осинькина сыграет на своем поле с московским "Локомотивом".
"Оправдания команде нет". Солдатенков - о последних результатах "Крыльев Советов"
Капитан "Крыльев Советов" Александр Солдатенков высказался о последних результатах команды.
Фото: ФК "Крылья Советов"