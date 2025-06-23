«Очень интересно. Я думаю, что ЦСКА будет штормить. Учитывая, что моё мнение очень сильно интересует армейцев, я буду пристально смотреть за игрой этой команды, чтобы подмечать любые нюансы», - цитирует Мора «Матч ТВ».
В пятницу, 20 июня, ЦСКА объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды. Контракт с 49-летним швейцарцем подписан по схеме «2+1».
По итогам сезона-2024/25 армейцы заняли третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 59 очков. Также ЦСКА выиграл Кубок России. В Суперфинале московский клуб обыграл «Ростов» (0:0, пенальти - 4:3).
Мор заявил, что ЦСКА под руководством Челестини будет штормить
Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о перспективах ЦСКА в предстоящем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА