"Мы очень долго добирались домой, но оно того стоило! Футболисты сборной России очень хороши. Я не буду врать и говорить, что было просто. Это был хороший опыт, нас отлично приняли. Все отнеслись доброжелательно!" - цитирует Пьера "Евро-Футбол".
Сборная России одержала победу над национальной командой Гренады в товарищеском матче со счетом 5:0. В той встрече Артем Дзюба забил свой 31 мяч в составе сборной России и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Замбией, встреча состоится во вторник, 25-го марта. Также сборная России примет на своем поле Нигерию в июне и сыграет на выезде с Белоруссией.
Футболист сборной Гренады - о матче с Россией: было непросто, но оно того стоило
Полузащитник сборной Гренады Доррел Пьер высказался о товарищеском матче с Россией (0:5).
Фото: РФС