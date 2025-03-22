Николич: очень рад, что ЦСКА провел в Белграде два прекрасных дня

"Очень рад, что мы приехали в Белград и провели здесь два прекрасных дня. Дружба наших клубов продолжается, дружба наших болельщиков продолжается. Все было прекрасно, а сам матч стал полезным для обеих команд. Поэтому я очень рад, что мы приехали на эту игру. [Результат] особенного значения не имеет, но все равно всегда надо побежать. Результатом в целом доволен", - приводит слова Николича официальный сайт ПФК ЦСКА.
22 марта московский ЦСКА в столице Сербии Белграде провёл товарищеский матч с "Партизаном" и одержал победу со счётом 2:1. В составе "армейцев" отличились Алеррандро и Рифат Жемалетдинов, а у хозяев единственный гол забил Душан Йованович.
Ближайший матч подопечные Марко Николича проведут 29 марта - в рамках 22-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги красно-синие на своём поле сыграют против махачкалинского "Динамо". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.
Напомним, что сейчас ЦСКА с 38-ю очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице - отставание от третьего места составляет 5 очков.