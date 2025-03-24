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Кокшаров тренируется в общей группе "Пари НН" без ограничений

В пресс-службе "Пари НН" рассказали о состоянии здоровья форварда Александра Кокшарова, покинувшего расположение молодежной сборной России.
Фото: ФК "Пари НН"
- Кокшаров сейчас находится вместе с "Пари НН" на сборах в Сочи. Форвард в пятницу присоединился к команде, на следующий день приступил к тренировкам. Сейчас Александр тренируется в общей группе без ограничений. Он готовится к матчу с "Химками".

Напомним, центральный нападающий Александр Кокшаров получил повреждение в молодежной сборной России и был отпущен со сборов в расположение клуба.

Кокшаров присоединился к "Пари НН" на правах аренды этой зимой, перейдя из "Краснодара". В составе нижегородской команды 20-летний форвард провел три матча российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет один гол и результативную передачу.

Источник: "Чемпионат"

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