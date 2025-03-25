«Выразил недовольство тем, как его используют в «Зените». Удивительно слышать от игроков еще какие-то претензии, адресованные тренерам через СМИ. Раньше такого не было. Ты мог сказать это дома, тренеру в глаза, а высказать в прессе — это сверхнаглость, я считаю. Нашел команду — Гренаду, с которой ему понравилось играть. Так непозволительно делать. Ему скажут в «Зените»: послушай, дескать, ты много себе позволяешь. Он переобуется, ответит: «Я такого не говорил, меня неправильно поняли». Вот и все», — заявил Угаров «РБ Спорт».
Ранее в интервью Глушенков заявил, что в этом году получил удовольствие от футбола только в товарищеском матче против Гренады, а в «Зените» лишь выполнял установки тренеров, из-за чего, например, в игре со «Спартаком» получил мяч всего три раза.
В текущем сезоне Глушенков провел на поле 17 матчей в составе «Зенита», в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Важно подчеркнуть, что большую часть своих успехов полузащитник продемонстрировал в первых пяти встречах сезона. В последующих 12 матчах Максим записал на свой счет лишь один гол и одну голевую передачу в игре против «Крыльев Советов».
Глушенков присоединился к «Зениту» летом 2024 года, перейдя из «Локомотива» за 6,3 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года с возможностью продления еще на один год. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего игрока составляет 15 миллионов евро.
Угаров — о словах Глушенкова: высказать претензии тренеру в прессе — это сверхнаглость
Экс-полузащитник «Зенита» Денис Угаров раскритиковал высказывания Максима Глушенкова о своем положении в клубе.
Фото: ФК "Зенит"