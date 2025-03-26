«Хорошая команда, они в начале игры взяли мяч под контроль. Я приятно удивился. Не скажешь, что было легко. Техничные футболисты, быстрые фланги. Хорошая команда, мне понравилось. Не сказал бы, что во втором тайме мы сильно взвинтили темп, но пропустили три, и видно, подразвалились. У нас стало еще больше моментов.
С Дивеевым нам хорошо играется, мы понимаем друг друга. Действовали хорошо в подстраховке, мне приятно с ним играть», — заявил Осипенко «Матч ТВ».
Напомним, что сборная Замбии занимает 87-е место в рейтинге FIFA. Эта победа стала восьмой подряд для команды Валерия Карпина, и за этот период россияне не пропустили ни одного гола.
Для Осипенко это был уже 13-й матч в составе сборной России. В этих встречах он забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Также это был третий матч, в котором Осипенко играл в центре обороны вместе с Игорем Дивеевым. Первые два матча прошли ещё в 2021 году, на групповом этапе Чемпионата Мира 2022. Во всех этих трёх встречах сборная не пропустила голов.
Осипенко — о матче с Замбией: оппоненты приятно удивили, контролировали мяч в начале игры
Защитник сборной России Максим Осипенко подвёл итоги товарищеского матча с Замбией (5:0).
Фото: РФС