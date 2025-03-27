«Вернусь ли я в «Зенит»? В конце сезона все узнаете», — цитирует Адамов «РБ Спорт».
В настоящее время 24-летний футболист выступает за грозненский клуб на правах аренды, которая рассчитана до июня 2025 года. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2026 года. Текущая рыночная стоимость защитника составляет 2 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Адамов стал игроком «Зенита» в январе 2022 года, перейдя из «Урала» за 5 миллионов евро. За это время он принял участие в 21 матче, где отметился двумя результативными передачами. Летом 2023 года он был отправлен в аренду в «Оренбург» на один год.
Адамов рассказал, когда будет известно о его клубе в следующем сезоне
Защитник «Ахмата» Арсен Адамов прокомментировал возможность возвращения в «Зенит», которому принадлежат права на него.
Фото: ФК "Зенит"