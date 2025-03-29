«Сейчас трудно говорить что?либо, на самом деле. Такие матчи, к сожалению, случаются, и после подобных поражений тяжело давать какие?либо комментарии. Сейчас самое важное обсудить причину произошедшего внутри коллектива, найти ответы на вопросы и двигаться дальше. Уже через неделю игра с «Зенитом», очень важная с турнирной точки зрения. Только время покажет, получится ли нам оттолкнуться от результата с «Крыльями» и перевернуть всё через неделю», — заявил Тикнизян «Матч ТВ».
Победа самарских "Крыльев Советов" над московским "Локомотивом" стала первой в истории личных встреч двух команд в чемпионатах России с апреля 2011 года.
«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 40 очков. Свой следующий матч железнодорожники проведут 5 апреля на домашнем стадионе «РЖД Арена» против «Зенита».
Тикнизян после разгрома от "Крыльев": нужно обсудить произошедшее и двигаться дальше
После крупного поражения от «Крыльев Советов» (1:5) в матче 22-го тура РПЛ, футболист «Локомотива» Наир Тикнизян отметил, что команде необходимо разобраться в причинах неудачи и подготовиться к важной встрече с «Зенитом».
Фото: ФК "Локомотив"