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Червиченко: хочу, чтобы Галицкий выиграл чемпионство. Он отдал столько сил и здоровья!

Экс-владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился своим мнением о перспективах "Краснодара" выиграть золотые медали чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодару" пока не хватает характера собраться в самый важный момент и проявить себя как хищники. Не исключаю, что они могут оторваться, но за один-два тура до конца будет то же самое, что было до перерыва. Мне очень хочется, чтобы Галицкий наконец-то выиграл чемпионство, чтобы он был награждён после того, что сделал для российского и краснодарского футбола. Он отдал столько сил и здоровья!", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".

Футбольный клуб "Краснодар", который в 2008 году был основан предпринимателем Сергеем Галицким, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 22-го тура имеет в своём активе 49 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. Отрыв "быков" от ближайшего преследователя - петербургского "Зенита" - составляет 3 очка.

Напомним, наивысшим достижением "Краснодара" в чемпионатах России является завоевание в сезоне-2023/24 серебряных медалей.

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