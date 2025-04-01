"Краснодару" пока не хватает характера собраться в самый важный момент и проявить себя как хищники. Не исключаю, что они могут оторваться, но за один-два тура до конца будет то же самое, что было до перерыва. Мне очень хочется, чтобы Галицкий наконец-то выиграл чемпионство, чтобы он был награждён после того, что сделал для российского и краснодарского футбола. Он отдал столько сил и здоровья!", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Футбольный клуб "Краснодар", который в 2008 году был основан предпринимателем Сергеем Галицким, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 22-го тура имеет в своём активе 49 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. Отрыв "быков" от ближайшего преследователя - петербургского "Зенита" - составляет 3 очка.
Напомним, наивысшим достижением "Краснодара" в чемпионатах России является завоевание в сезоне-2023/24 серебряных медалей.
Червиченко: хочу, чтобы Галицкий выиграл чемпионство. Он отдал столько сил и здоровья!
Экс-владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился своим мнением о перспективах "Краснодара" выиграть золотые медали чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"