"Сутормин подарил "Спартаку" преимущество. При равных составах была равная игра, и ничего не предвещало [победы "Спартака"]. И когда ты получаешь такое преимущество, "Ростову" стало очень тяжело. Не уверен, что "Спартак" бы дожал, если бы удаления не случилось. Дифирамбы "Спартаку" после этой победы я бы не пел", - приводит слова Писарева "Матч ТВ".
Футбольный клуб "Ростов" и московский "Спартак" в минувшее воскресенье, 6 апреля, встретились друг с другом в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Первый тайм матча прошёл без забитых голов, но в конце первой половины игрок хозяев Алексей Сутормин совершил фол против вингера гостей Маркиньоса и получил от главного судьи встречи Владимира Москалёва прямую красную карточку.
В результате второй тайм "Ростов" провёл в меньшинстве, пропустил от "Спартака" три гола и проиграл матч с итоговым счётом 0:3.
Писарев: Сутормин подарил "Спартаку" преимущество в матче с "Ростовом"
Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о матче 23-го тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и "Спартаком" (0:3).
Фото: ФК "Спартак"