- Был успешный опыт Братского кубка. При поддержке партнёров, думаю, вместе с "Динамо" нам удастся пригласить наших сербских друзей. В Белграде состоялся предварительный разговор между руководителями. Высока вероятность того, что в том или ином виде турнир вновь состоится, - передаёт слова Брейдо "Чемпионат".
Летом 2024 года в Москве состоялся товарищеский межсезонный турнир Братский кубок, в котором приняли участие московские клубы "Динамо" и ЦСКА, а также команды из столицы Сербии Белграда - "Партизан" и "ОФК". В своих матчах турнира ЦСКА одержал крупные победы со счётом 4:0 над "ОФК" и со счётом 3:0 над "Партизаном".
Глава пресс-службы ЦСКА: высока вероятность того, что в том или ином виде Братский кубок вновь состоится
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о существовании предварительной договорённости с клубами из Сербии о повторном проведении товарищеского Братского кубка.
Фото: ПФК ЦСКА