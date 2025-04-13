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Морозов: Павлюченко не был талантливее Дзюбы

Экс-тренер "Спартака" Геннадий Морозов сравнил двух экс-форвардов красно-белых Романа Павлюченко и Артёма Дзюбу.
Фото: "Чемпионат"
- Павлюченко не был талантливее и сильнее Дзюбы. У каждого свой стиль игры, свои сильные стороны. Павлюченко тоже поиграл и позабивал, но уже закончил. Дзюба же играет и держит себя в форме — молодец. Павлюченко была другая манера игры, хоть они немного и похожи. Рекорды Павлюченко не установил, но свой след в футболе оставил. Его помнят и знают, - заявил Морозов Legalbet.

Напомним, Роман Павлюченко выступал за московский "Спартак" с 2003 по 2008 год, приняв участие в 189 матчах, в которых забил 89 голов. Затем Роман перешел в лондонский "Тоттенхэм", за который отметился 42 мячами в 113 играх.


Артём Дзюба в прошлом месяце сразу два рекорда. Форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в матче с "Крыльями Советов" и обогнав Александра кержакова. Также Артём стал рекордсменом по забитым мячам за сборную России, забив мяч в матче со сборной Гренады, который стал 31-м в карьере.

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