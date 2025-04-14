«Мы находимся в стадии переговоров с одним из клубов Лиги 1, но большего сказать не могу», — заявил Мохаджери Sport24.
Мохаммад Мохеби играет за «Ростов» с июля 2023 года. Он перешёл в этот клуб из «Санты-Клары» за 600 тысяч евро. С тех пор он провёл 48 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 26-летнего игрока составляет 3,5 миллиона евро.
Игрок "Ростова" может перейти в клуб Лиги 1
Представитель футболиста сборной Ирана Ареф Мохаджери сообщил, что у Мохеби есть шанс продолжить карьеру во Франции.
Фото: ФК "Ростов"