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Игрок "Ростова" может перейти в клуб Лиги 1

Представитель футболиста сборной Ирана Ареф Мохаджери сообщил, что у Мохеби есть шанс продолжить карьеру во Франции.
Фото: ФК "Ростов"
«Мы находимся в стадии переговоров с одним из клубов Лиги 1, но большего сказать не могу», — заявил Мохаджери Sport24.

Мохаммад Мохеби играет за «Ростов» с июля 2023 года. Он перешёл в этот клуб из «Санты-Клары» за 600 тысяч евро. С тех пор он провёл 48 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 26-летнего игрока составляет 3,5 миллиона евро.

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