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Маркиньос — об Угальде: он лучший игрок в лиге наряду с Барко. Всё будет нормально

Полузащитник «Спартака» Маркиньос уверен, что спад в результативности Манфреда Угальде — лишь временное явление.
Фото: ФК "Спартак"
«Ничего не происходит. Он великий игрок, лучший в лиге наряду с Барко. Всё должно быть нормально, он ещё забьёт», – заявил Маркиньос «Совспорту».

В текущем сезоне Угальде провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи. В настоящее время костариканец занимает первое место в списке лучших снайперов РПЛ.

После возобновления чемпионата Угальде участвовал в каждом из шести матчей, но смог отличиться только один раз — в игре против «Оренбурга». В последнем кубковом матче против «Урала» Угальде вновь ушел с поля без гола.

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