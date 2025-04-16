«Ничего не происходит. Он великий игрок, лучший в лиге наряду с Барко. Всё должно быть нормально, он ещё забьёт», – заявил Маркиньос «Совспорту».
В текущем сезоне Угальде провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи. В настоящее время костариканец занимает первое место в списке лучших снайперов РПЛ.
После возобновления чемпионата Угальде участвовал в каждом из шести матчей, но смог отличиться только один раз — в игре против «Оренбурга». В последнем кубковом матче против «Урала» Угальде вновь ушел с поля без гола.
Маркиньос — об Угальде: он лучший игрок в лиге наряду с Барко. Всё будет нормально
Полузащитник «Спартака» Маркиньос уверен, что спад в результативности Манфреда Угальде — лишь временное явление.
Фото: ФК "Спартак"