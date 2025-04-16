Маркиньос: не могу объяснить, что случилось в матче с Махачкалой

"Я не могу объяснить, что случилось в матче с Махачкалой. Но мы сосредоточены. У нас есть ещё шансы! "Зенит" победил в матче с "Краснодаром". Мы отстаём на пять очков от первого места. Верим, что всё ещё возможно", - цитирует Маркиньоса "Чемпионат".
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле уступил махачкалинскому "Динамо" со счетом 1:2. После 24-х сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 47-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 5 очков.
Вчера, 15-го апреля, команда Деяна Станковича одержала победу над екатеринбургским "Уралом" в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 3:0. В матче 25-го тура чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном".