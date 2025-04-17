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Билялетдинов: "Акрон" – крепкий орешек, "Спартак" не сможет расправиться с ним

Бывший главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился своими ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ "Акрон" – "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Расправиться с "Акроном" "Спартак" не сможет. Это громко сказано. "Акрон" – крепкий орешек, и там Дзюба будет пытаться что-то противопоставить "Спартаку" как бывшему клубу. Наверняка какие-то дополнительные желания есть. "Акрон" – середняк. Может и хорошую игру выдать, и неудачную. Так что "Спартак" уже сколько раз на грабли наступал. Не знаю, наступит ли в этот раз", - приводит слова Билялетдинова "Советский спорт".

Тольяттинский "Акрон" и московский "Спартак" 19 апреля сыграют друг с другом в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало встречи запланирован на 14:30 по московскому времени. В матче первого круга красно-белые 10 ноября в 15-м туре РПЛ одержали победу со счётом 4:0.

По итогам 24-го тура текущего сезона чемпионата России "Спартак", имея в своем активе 47 очков, располагается в турнирной таблице на третьем месте, а "Акрон", набрав 28 очков, занимает девятую строчку.

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