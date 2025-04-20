Радимов — о победе "Краснодара": игрой меньше, тремя очками больше

«По интриге это был лучший матч дня, потому что борьба за первое место, всё меняется в одну и другую сторону. В первом тайме носились туда?сюда, понравилось, что «Ахмат» не стал отсиживаться в обороне и играл в открытый футбол.
Что касается «Краснодара», есть такая фраза: «Игрой меньше, тремя очками больше». Если смотреть в турнирную таблицу, то выиграли, добавили очков, забили пенальти. Но в каждом матче это может не прокатить. А если учесть, что в последнем туре «Краснодар» — «Динамо», и там всё складывается всегда в пользу «Зенита», то стоит призадуматься (улыбается).
«Краснодар» забил именно в тот момент, когда я думал, что уже, скорее всего, выиграет «Ахмат», — заявил Радимов «Матч ТВ».
Счёт в матче был открыт под занавес первого тайма — на 40-й минуте Джон Кордоба замкнул подачу партнёра и вывел «Краснодар» вперёд. Однако после перерыва «Ахмат» ответил: на 52-й минуте Георгий Мелкадзе воспользовался ошибкой обороны и сравнял счёт. На 78-й минуте Эдуард Сперцян реализовал пенальти, а уже через две минуты Кевин Ленини поставил точку, сделав счёт 3:1.
После этой победы «Краснодар» сохранил лидерство в таблице Российской Премьер-Лиги с 55 очками. «Ахмат» располагается на 13-й строчке, имея в активе 23 балла.
В следующем туре 25 апреля «быки» сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо».