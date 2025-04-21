- Как я сам себе объясняю, что второй год подряд борюсь за выживание? Ну и отлично! Внизу работать гораздо сложнее. Наверху всё предсказуемо, а внизу каждый матч - зона турбулентности. Это вполне нормальная ситуация и опыт. ...Кто постоянно был наверху? Гвардиола, Анчелотти, и то - Анчелотти в "Эвертоне" был (смеётся). Нам надо сражаться, - передаёт слова Гончаренко "Чемпионат".
"Пари Нижний Новгород" под руководством 47-летнего белорусского главного тренера Виктора Гончаренко занимает 14 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков в 25 матчах и находясь в зоне стыковых матчей - в трёх очках от зоны прямого вылета. В сезоне-2023/2024 екатеринбургский "Урал" под руководством Гончаренко попал в стыковые матчи, по итогам которых проиграл тольяттинскому "Акрону" и вылетел в Первую лигу, специалист был уволен со своей должности после домашнего поражения в первой стыковой игре.
Гончаренко - о своей борьбе за выживание: кто постоянно был наверху? Даже Анчелотти в "Эвертоне" был
Главный тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко рассказал о своём отношении к борьбе за выживание.
Фото: ФК "Пари НН"