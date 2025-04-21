"Три года в "Локомотиве" для Галактионова ничего не значат. У каждого тренера свой уровень. Сколько бы он не тренировал "железнодорожников", но на уровень мадридского "Реала" он не скакнёт, даже на уровень "Зенита". Галактионову по уровню невозможно догнать Семака. Есть же предел: либо тренер развивается, либо останавливается. Я у Галактионова не вижу развития", — приводит слова Смородской Legalbet.
Михаил Галактионов был назначен главным тренером московского "Локомотива" 13 ноября 2022 года. Действующий контракт 40-летнего специалиста с "железнодорожниками" рассчитан на срок до конца сезона-2025/26.
Под его руководством "Локомотив" в сезоне-2022/23 занял восьмое место, а в сезоне-2023/24 - четвёртое место. В текущем сезоне красно-белые после 25-го тура чемпионата России имеет в своём активе 44 очка и располагается в турнирной таблице на шестой строчке (отставание красно-зеленых от третьего места составляет 6 очков).
Смородская: сколько бы Галактионов не тренировал "Локомотив", но на уровень "Зенита" он не скакнёт
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась своим мнением о главном тренере "железнодорожников" Михаиле Галактионове.
Фото: ФК "Локомотив"