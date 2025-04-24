- Для "Зенита" это ключевая игра сезона. Именно в этой игре можно лишиться чемпионства. "Динамо" - единственный действительно серьёзный соперник у "Зенита". Если в этом матче будет победа, то дальше "Зенит" пойдёт по накатанной и везде будет брать по три очка. А "Краснодар" ждут матчи с "Динамо" и ЦСКА. Если "Зенит" в этой встрече потеряет очки, то высока вероятность, что именно этих очков не хватит в борьбе с "Краснодаром", - передаёт слова Дьякова Metaratings.ru.
26 апреля на московской "ВТБ Арене" состоится матч 26 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Зенит", стартовый свисток назначен на 14:00 по столичному времени. Сине-бело-голубые набрали 53 очка в 25 матчах и отстают от лидирующего "Краснодара" на 2 очка, имея преимущество по личным встречам. До конца чемпионата петербуржцам осталось также сыграть с "Пари НН" дома, махачкалинским "Динамо" и "Ростовом" в гостях и "Ахматом" дома.
«Краснодар», «Зенит», «Спартак» и ЦСКА в погоне за золотом. У кого самый сложный календарь в чемпионской гонке РПЛ?
Дьяков: "Динамо" - единственный действительно серьёзный соперник у "Зенита". В этой игре можно лишиться чемпионства
Экс-защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков высказался о текущей ситуации для "Зенита" перед игрой с бело-голубыми в 26 туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"