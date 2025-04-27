"Уход Бальбуэны из "Динамо" по окончании сезона возможен. У Фабиана заканчивается контракт, и пока мы не приняли решение по нему", - приводит слова Пивоварова "Чемпионат".
Центральный защитник Фабиан Бальбуэна является игроком московского "Динамо" с июля 2021 года. Действующий контракт игрока со столичным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет 2,8 млн евро.
В текущем сезоне парагваец в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи, получил 1 жёлтую карточку.
В "Динамо" допустили, что Бальбуэна по окончании сезона уйдёт из клуба
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров высказался о защитнике и капитане бело-голубых Фабиане Бальбуэне.
Фото: ФК "Динамо" Москва