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В "Динамо" допустили, что Бальбуэна по окончании сезона уйдёт из клуба

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров высказался о защитнике и капитане бело-голубых Фабиане Бальбуэне.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Уход Бальбуэны из "Динамо" по окончании сезона возможен. У Фабиана заканчивается контракт, и пока мы не приняли решение по нему", - приводит слова Пивоварова "Чемпионат".

Центральный защитник Фабиан Бальбуэна является игроком московского "Динамо" с июля 2021 года. Действующий контракт игрока со столичным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет 2,8 млн евро.

В текущем сезоне парагваец в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи, получил 1 жёлтую карточку.

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