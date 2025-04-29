"Личка не справился со своей задачей — это мое мнение. Я смотрю как болельщик. У него тут все есть, и он не справился. Возможно, с "Оренбургом" у него была просто случайность. Это покажет только время. Спасет ли сезон победа в кубке? Ну, хоть какой-то трофей будет. Это может спасти Личку, но не сезон", - цитирует Смородскую "СЭ".
Сегодня, 29-го апреля, московское "Динамо" сыграет на выезде со "Спартаком" в полуфинале Пути регионов Кубка России, стартовый свисток запланирован на 20:30 по московскому времени. Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит", который сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ турнира.
Ранее сообщалось, что Марцел Личка будет отправлен в отставку с поста бело-голубых, если клуб по итогам сезона не попадет в топ-3 РПЛ и не завоюет Кубок страны. На данный момент "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 47-ю очками и отстает от ЦСКА, который располагается на третьей строчке, на 4 балла.
Смородская: Личка не справился со своей задачей в "Динамо". Кубок может спасти его, но не сезон
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила работу Марцела Лички в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"