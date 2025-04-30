«В первую очередь главный тренер поверил в меня. Я очень ценю, что он передал мне свою уверенность. Конечно, с такой каждодневной работой и поддержкой партнеров я начал прогрессировать. Мне очень сильно помогали партнеры по команде. Но Марко тоже сыграл свою ключевую роль. Он говорил, что надо сохранять спокойствие, работать», — отметил Гуарирапа «Матч ТВ».
Летом 2024 года Сауль Гуаррапа, нападающий клуба «Сочи», перешёл в ЦСКА на правах аренды. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги и семи матчах Кубка России, в которых забил три гола.
У ЦСКА есть опция выкупа 22-летнего игрока. Его контракт с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Сауля составляет 1 миллион евро.
Гуарирапа: Николич поверил в меня — это дало уверенность и помогло прогрессировать
Форвард ЦСКА Сауль Гуарирапа рассказал, как поддержка Марко Николича помогла ему справиться с голевой паузой.
Фото: ФК ЦСКА