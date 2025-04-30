«Дивеева можно ждать на поле в ближайшее время. Будет это матч с «Ахматом», «Краснодаром» или ответный с «Зенитом», сможем узнать уже при объявлении стартового состава. Вы знаете, что мы максимально открыты комментировать травмы. Перед каждым матчем Эдуард Безуглов даёт сводку, но уже в тот момент, когда заявки команд известны», — заявил Брейдо «Чемпионату».
Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. За это время он провёл 179 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего защитника составляет 8 миллионов евро.
Игорь Дивеев регулярно вызывается в сборную России. Его дебют состоялся в октябре 2020 года, когда команду возглавлял Станислав Черчесов. С тех пор защитник сыграл 16 матчей, в которых забил один гол.
В ЦСКА рассказали о сроках возвращения Дивеева на поле
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что защитник Игорь Дивеев близок к возвращению после травмы и может выйти на поле в ближайшее время.
Фото: ФК ЦСКА