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Юран — об уходе Лички из "Динамо": это был вопрос времени

Российский футбольный тренер Сергей Юран считает закономерной отставку Марцела Лички с поста главного тренера «Динамо».
Фото: ФК "Динамо"
«Отставка Лички для меня удивительной не стала. Судя по тому, как проводит сезон «Динамо», для меня это было вопросом времени. С таким бюджетом и уровнем футболистов, которые «Динамо» имеет, команда не может давать такой результат. Поэтому отставка Лички — не удивление», — заявил Юран «Чемпионату».

Напомним, что 1 мая московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Личка занимал пост главного тренера московского «Динамо» с 1 июля 2023 года. Под его руководством команда провела 78 матчей, в которых одержала 40 побед, 17 раз сыграла вничью и 21 раз проиграла.

В текущем сезоне после 26 туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков.

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