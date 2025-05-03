«Отставка Лички для меня удивительной не стала. Судя по тому, как проводит сезон «Динамо», для меня это было вопросом времени. С таким бюджетом и уровнем футболистов, которые «Динамо» имеет, команда не может давать такой результат. Поэтому отставка Лички — не удивление», — заявил Юран «Чемпионату».
Напомним, что 1 мая московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Личка занимал пост главного тренера московского «Динамо» с 1 июля 2023 года. Под его руководством команда провела 78 матчей, в которых одержала 40 побед, 17 раз сыграла вничью и 21 раз проиграла.
В текущем сезоне после 26 туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков.
Юран — об уходе Лички из "Динамо": это был вопрос времени
Российский футбольный тренер Сергей Юран считает закономерной отставку Марцела Лички с поста главного тренера «Динамо».
Фото: ФК "Динамо"