- Не думаю, что чемпионство уплывает от "Зенита". У "Краснодара" сейчас очень тяжёлый календарь, у сине-бело-голубых — наоборот. Кто откажется чемпионом, пока неизвестно. Как показал прошлый сезон и недавний матч с "Краснодаром", "Зенит" может собираться на важные матчи в нужный момент, - сказал Рязанцев корреспонденту "Чемпионата".
На данный момент команда Сергея Семака занимает вторую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своем активе 54 очка в 26 матчах. Сине-бело-голубые отстают на 4 балла от "Краснодара", идущего на первом месте. До конца чемпионата осталось 4 тура. Соперники "Зенита": "Пари НН", "Динамо" Махачкала, "Ростов" и "Ахмат". Южанам предстоит встретиться с "Рубином", ЦСКА, "Оренбургом" и московским "Динамо".
Рязанцев: не думаю, что чемпионство уплывает от "Зенита"
Экс-полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев оценил шансы сине-бело-голубых на чемпионство в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"