Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
1 - 1 1 1
ОренбургЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
Рубин1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
2 - 1 2 1
КАМАЗЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Сочи
5 - 1 5 1
Арсенал ТулаЗавершен
Чайка
0 - 3 0 3
АланияЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
1 - 0 1 0
ФулхэмЗавершен
Эвертон
2 - 2 2 2
ИпсвичЗавершен
Лестер
2 - 0 2 0
СаутгемптонЗавершен
Арсенал
0 - 0 0 0
Борнмут1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
4 - 2 4 2
ОсасунаЗавершен
Лас-Пальмас
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм
Вальядолид
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
1 - 2 1 2
УдинезеЗавершен
Парма
0 - 1 0 1
КомоЗавершен
Лечче
0 - 1 0 1
Наполи1 тайм
Интер
21:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
4 - 4 4 4
ХоффенхаймЗавершен
РБ Лейпциг
3 - 3 3 3
БаварияЗавершен
Санкт-Паули
0 - 1 0 1
ШтутгартЗавершен
Унион
2 - 2 2 2
ВердерЗавершен
Боруссия Д
1 - 0 1 0
Вольфсбург1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Страсбург
2 - 1 2 1
ПСЖ2 тайм
Тулуза
20:00
РеннНе начат
Сент-Этьен
22:05
МонакоНе начат

Рязанцев: не думаю, что чемпионство уплывает от "Зенита"

Экс-полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев оценил шансы сине-бело-голубых на чемпионство в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
- Не думаю, что чемпионство уплывает от "Зенита". У "Краснодара" сейчас очень тяжёлый календарь, у сине-бело-голубых — наоборот. Кто откажется чемпионом, пока неизвестно. Как показал прошлый сезон и недавний матч с "Краснодаром", "Зенит" может собираться на важные матчи в нужный момент, - сказал Рязанцев корреспонденту "Чемпионата".

На данный момент команда Сергея Семака занимает вторую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своем активе 54 очка в 26 матчах. Сине-бело-голубые отстают на 4 балла от "Краснодара", идущего на первом месте. До конца чемпионата осталось 4 тура. Соперники "Зенита": "Пари НН", "Динамо" Махачкала, "Ростов" и "Ахмат". Южанам предстоит встретиться с "Рубином", ЦСКА, "Оренбургом" и московским "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится