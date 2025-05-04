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В "Зените" объяснили отсутствие Дзюбы в списке участников матча в честь 100-летия клуба

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев ответил на вопрос об участии нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы в матче легенд петербургского клуба.
Фото: РФС
— Почему Дзюбы не оказалось в списке участников матча легенд "Зенита"?

— У него матч накануне.

25 мая 2025 года исполнится 100 лет со дня основания футбольного клуба "Зенит". На этот день запланировано проведение на стадионе "Газпром Арена" матча легенд петербургского клуба.

Артём Дзюба выступал за "Зенит" с 2015 по 2022 годы и вместе с петербургским клубом четырежды стал чемпионом России.

Источник: "Чемпионат"

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