"Я не ожидал, что в России мне будет так комфортно, все хорошо. Меня очень здорово приняли здесь. Я люблю Казань", - сказал футболист "РБ Спорт".
Шабанхаджай выступает за казанский "Рубин" с января 2024 года. В нынешнем сезоне форвард провел за казанцев 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал два ассиста. Его контракт с "рубиновыми" действует до конца июня 2028 года.
Шабанхаджай: не ожидал, что в России мне будет так комфортно, я люблю Казань
Нападающий "Рубина" Дардан Шабанхаджай признался, что не ожидал настолько комфортной жизни в России.
Фото: ФК "Рубин"