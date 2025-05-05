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Шабанхаджай: не ожидал, что в России мне будет так комфортно, я люблю Казань

Нападающий "Рубина" Дардан Шабанхаджай признался, что не ожидал настолько комфортной жизни в России.
Фото: ФК "Рубин"
"Я не ожидал, что в России мне будет так комфортно, все хорошо. Меня очень здорово приняли здесь. Я люблю Казань", - сказал футболист "РБ Спорт".

Шабанхаджай выступает за казанский "Рубин" с января 2024 года. В нынешнем сезоне форвард провел за казанцев 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал два ассиста. Его контракт с "рубиновыми" действует до конца июня 2028 года.

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