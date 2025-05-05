"Он не виноват, что его купили за эти деньги. Купили, значит, он нужен. Самое главное – доверие и адаптация. Уверен, что партнёры его поддерживают, учитывая, что в команде много иностранцев, которые общаются между собой и дают ему эту поддержку. Думаю, не за горами времена, когда он начнёт забивать и в чемпионате. Ведь все мы помним ситуацию с Угальде. Так что парню надо просто доверять", - приводит слова Титова Metaratings.
Тринидадский нападающий Ливай Гарсия в феврале 2025 года был выкуплен московским "Спартаком" у афинского АЕКа. По информации СМИ, сумма компенсации за переход 27-летнего форварда составляет 20 миллионов евро. Если это правда, то данный трансфер стал рекордной покупкой красно-белых в их истории.
После перехода в составе своей новой команды Гарсия в общей сложности принял участие в 12 официальных матчах, в которых ему удалось забить 1 гол. Действующий контракт игрока с московским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 года.
Егор Титов: Гарсия не виноват, что "Спартак" купил его за 20 млн евро
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов высказался о нападающем московского клуба Ливае Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"