Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
1 - 1 1 1
Динамо1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
21:45
МиланНе начат

Егор Титов: Гарсия не виноват, что "Спартак" купил его за 20 млн евро

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов высказался о нападающем московского клуба Ливае Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"
"Он не виноват, что его купили за эти деньги. Купили, значит, он нужен. Самое главное – доверие и адаптация. Уверен, что партнёры его поддерживают, учитывая, что в команде много иностранцев, которые общаются между собой и дают ему эту поддержку. Думаю, не за горами времена, когда он начнёт забивать и в чемпионате. Ведь все мы помним ситуацию с Угальде. Так что парню надо просто доверять", - приводит слова Титова Metaratings.

Тринидадский нападающий Ливай Гарсия в феврале 2025 года был выкуплен московским "Спартаком" у афинского АЕКа. По информации СМИ, сумма компенсации за переход 27-летнего форварда составляет 20 миллионов евро. Если это правда, то данный трансфер стал рекордной покупкой красно-белых в их истории.

После перехода в составе своей новой команды Гарсия в общей сложности принял участие в 12 официальных матчах, в которых ему удалось забить 1 гол. Действующий контракт игрока с московским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится