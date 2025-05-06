Мелкадзе - о ничьей с ЦСКА: по игре результат закономерный

- Считаю, что ничья — справедливый результат. У нас были моменты, что забить еще один гол, ЦСКА точно так же мог еще отличиться. По моментам у армейцев, может быть, было на полтора момента больше, в плане ударов в створ и так далее. Но скажу, что по игре результат закономерный.
В воскресенье, 4 мая, состоялся матч 27-го тура российской Премьер-лиги между "Ахматом" и столичным ЦСКА. Игра проходила в Грозном на стадионе "Ахмат Арена" и завершилась вничью со счетом 1:1.
По итогам тура команда Сергея Ташуева продолжает находиться в зоне стыковых матчей за право остаться на будущий сезон в РПЛ. Грозненцы набрали 24 очка и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"