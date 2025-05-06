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Мелкадзе - о ничьей с ЦСКА: по игре результат закономерный

Форвард "Ахмата" Георгий Мелкадзе высказался о ничейном результате в матче 27-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).
Фото: ФК "Ахмат"
- Считаю, что ничья — справедливый результат. У нас были моменты, что забить еще один гол, ЦСКА точно так же мог еще отличиться. По моментам у армейцев, может быть, было на полтора момента больше, в плане ударов в створ и так далее. Но скажу, что по игре результат закономерный.

В воскресенье, 4 мая, состоялся матч 27-го тура российской Премьер-лиги между "Ахматом" и столичным ЦСКА. Игра проходила в Грозном на стадионе "Ахмат Арена" и завершилась вничью со счетом 1:1.

По итогам тура команда Сергея Ташуева продолжает находиться в зоне стыковых матчей за право остаться на будущий сезон в РПЛ. Грозненцы набрали 24 очка и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"

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