- Когда "Зенит" и "Спартак" потеряли очки, я говорил, что "Краснодар" на 60% чемпион. Уже сейчас могу сказать, что на 70%. Конечно, в футболе бывают чудеса. Если "Краснодар" не станет чемпионом России в такой ситуации, это будет чудо, - сказал Мостовой корреспонденту "Чемпионата".
На данный момент команда Мурада Мусаева является лидером в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 61 очков в 27 матчах. Ближайшим конкурентом южан является "Зенита" - 57 баллов в 27 играх. До конца РПЛ осталось 3 тура. "Краснодар" встретится с ЦСКА, "Оренбургом" и московским "Динамо". Соперники сине-бело-голубых: "Динамо" Махачкала, "Ростов" и "Ахмат".
Александр Мостовой: уже сейчас могу сказать, что на 70% "Краснодар" станет чемпионом
Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой оценил шансы "Краснодара" на чемпионство в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"