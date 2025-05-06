- В ближайшие дни будет определена клиника и врач, который проведет операцию Богдану. Речь сейчас идет о двух лучших клиниках Европы. Богдан находится в аренде в "Оренбурге", а принадлежит "Зениту". Оба клуба взаимодействуют по этому вопросу и очень трепетно относятся к сложившейся ситуации. "Зенит" максимально вовлечен в данный процесс и делает со своей стороны все необходимое, чтобы все прошло на высшем уровне.
Напомним, 3 мая вратарь "Оренбурга" получил тяжелую травму в матче 27-го тура российской Премьер-лиги против московского "Локомотива" (1:1). 21-летний футболист не смог покинуть газон самостоятельно, его унесли с поля на носилках на 78-й минуте игры. Позднее у голкипера был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.
Москвичев защищает цвета "Оренбурга" на правах аренды до конца этого сезона. Права на игрока принадлежат "Зениту", трудовое соглашение с которым действует до лета 2029 года. В составе оренбуржцев Москвичев провел в нынешнем сезоне 22 матча в чемпионате и Кубке России, в которых пропустил 43 мяча и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности.
Источник: "СЭ"
Агент - о травме Москвичева: "Оренбург" и "Зенит" очень трепетно относятся к сложившейся ситуации
Агент голкипера "Оренбурга" Богдана Москвичева Василий Голяна рассказал о скорой операции у футболиста.
Фото: ФК "Оренбург"