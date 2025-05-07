"Травмы Вендела следовало ожидать. Тем более он уже подписал контракт с другим клубом. Доиграем без него. Он халатно относится к своим профессиональным обязанностям. Вендел не может просто так отказаться играть. Не удивлюсь, если это имитация травмы", - цитирует Канищева "РБ Спорт"."РБ Спорт".
Напомним, что полузащитник "Зенита" Вендел получил травму в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с "Пари НН" (2:1). В летнее трансферное окно бразилец перейдет в "Ботафого" в рамках сделки по трансферу Луиса Энрике.
В текущем сезоне Вендел провел во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 13 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего полузащитника в 20 миллионов евро.
Канищев считает, что полузащитник "Зенита" Вендел имитировал травму
Бывший российский футболист Александр Канищев высказался о травме полузащитника "Зенита" Вендела.
Фото: ФК "Зенит"