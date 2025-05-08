"Я Шунина знаю совсем с юного возраста, работал с ним в дубле. Хороший вратарь, много раз выручал команду, не покинул клуб, когда были сложные времена. Но, как я понял, завершил карьеру он еще год назад. Легенда "Динамо"? Точно нет, Антон хороший парень, но он не легенда "Динамо", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
Вчера, 7-го мая, бывший голкипер московского "Динамо" и сборной России Антон Шунин объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Всего на счету вратаря 366 матчей в составе бело-голубых, 408 пропущенных мячей и 125 игр "на ноль". В январе этого года Шунину исполнилось 38 лет.
Антон Шунин на протяжении всей карьеры выступал за московское "Динамо", также голкипер провел 15 матчей в составе национальной команды России. Вратарь дебютировал в составе сборной России в августе 2007 года.
Силкин: Шунин - хороший парень, но не легенда "Динамо"
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал завершение Антоном Шуниным профессиональной карьеры.
Фото: ФК "Динамо"